Destaque do Real Madrid, Vini Jr tem sido voz ativa nas redes sociais no combate ao racismoPierre-Philippe Marcou/ AFP

Publicado 13/12/2023 17:20

Vini Jr lidera o ranking de posts mais valiosos entre os 100 jogadores sub-23 com maior valor de mercado no futebol mundial. Uma postagem nas redes sociais do atacante do Real Madrid tem valor estimado em 456,6 mil dólares (aproximadamente R$ 2,2 milhões).



Esse levantamento, feito pelo sites-de-apostas.net, considera o total de 69,7 milhõies de seguidores de Vini Jr em Instagram, TikTok e Twitter. E também leva em conta os preços estimados que são pagos por post a cada 1.000 seguidores nessas redes sociais, feita pelo pela ferramenta especializada em gerenciamento de conteúdo digital.



O brasileiro deixa para trás a sensação Halland, do Manchester City, que gera em cada post 382,4 mil dólares (R$1,8 milhões). O norueguês, entretanto, só utiliza Instagram e X (antigo Twitter) e mesmo assim está em segundo.



Bellingham, que chegou ao Real Madrid nesta temporada, fecha o Top-3, que geraria 234 mill dólares (R$ 1,1 milhão) por postagem nas redes sociais, também sem considerar o Tik Tok.