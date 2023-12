Rodrygo - AFP

RodrygoAFP

Publicado 13/12/2023 16:26

Alemanha - O atacante Joselu, do Real Madrid, foi só elogios ao falar de Rodrygo. Em entrevista à TNT Sports após a vitória sobre o Union Berlin por 3 a 2, na noite da última terça-feira, 13, ele destacou as características do companheiro de equipe e ainda disse que o brasileiro é um futuro candidato a brigar pelo prêmio de melhor do mundo.

"Rodrygo é um fenômeno. É um prazer jogar ao lado dele. É um jogador com muita qualidade, um jogador que a cada dia aprendemos coisas dele. Tem um 'um contra um' incrível, tem muitos gols. Acredito que é um futuro candidato a poder conseguir o que quiser, a Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo, porque tem as qualidades e está no clube certo para conseguir", disse Joselu.

A partida da última terça-feira foi válida pela sexta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões 2023/24. Dentro de campo, Rodrygo deu o passe para um dos gols de Joselu.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Rodrygo ganha elogios no Real Madrid. No início do mês, o técnico Carlo Ancelotti exaltou o atacante , que vive grande fase no time merengue.

"Ele voltou ao seu melhor nível, marcando muitos gols. Hoje desmentiu que só faz gols pela esquerda. Quando está bem, faz de qualquer lugar. O coloquei mais pela direita hoje porque pensei que haveria mais espaço por ali", disse Ancelotti, na ocasião.