Além dos gols, Rodrygo deu quatro assistências para seus companheiros no período - AFP

Publicado 03/12/2023 11:55

Espanha - O atacante Rodrygo, do Real Madrid, alcançou marca inédita no último sábado (2). Ele mandou a bola para as redes nos últimos cinco jogos do clube merengue. O quinto foi marcado na vitória diante do Granada, por 2 a 0 , pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O camisa 11, inclusive, comemorou com referência ao recorde pessoal.