Luciana foi a quarta jogadora a testar positivo na Seleção nos últimos dias - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 03/12/2023 10:54 | Atualizado 03/12/2023 13:08

São Paulo - A goleira Luciana, da Ferroviária-SP, testou positivo para Covid-19 e desfalca a seleção brasileira feminina no amistoso contra o Japão, neste domingo (3), às 11h, no Morumbi. É o quarto caso registrado entre as jogadoras do Brasil nos últimos dias. Milene, Rafaelle e Antonia também testaram positivo durante a semana.

Antonia já cumpriu o protocolo, testou negativo e, depois de ficar de fora do primeiro amistoso, poderá entrar em campo no Morumbi. Milene e Rafaelle ainda estão sob observação da equipe médica, dentro do período de isolamento. De acordo com a assessoria da CBF, todas estão bem.

Na última quinta-feira (30), o Brasil superou o Japão por 4 a 3, na Neo Química Arena. Os gols foram marcados por Bia Zaneratto (2), Gabi Portilho e Priscila.