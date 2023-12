Manchester United perdeu para o Newcastle por 1 a 0 e caiu para a sétima posição no Campeonato Inglês - AFP

Publicado 03/12/2023 12:24

Inglaterra - Após a derrota do Manchester United para o Newcastle , no último sábado (2), o ídolo do clube Paul Scholes não poupou críticas ao elenco. A equipe de Erik Ten Hag é lanterna de seu grupo na Liga dos Campeões e começa a se distanciar do topo da tabela no Campeonato Inglês.

"Os resultados positivos que obtiveram recentemente foram enganadores. Há muitos jogadores preguiçosos na equipe e não se pode passar impune", declarou Scholes.

Com o resultado negativo, o United caiu para a sétima colocação no Campeonato Inglês, com 24 pontos, nove a menos que o líder Arsenal. Paul Scholes criticou também jogadores importantes do elenco, como Rashford e Bruno Fernandes. Para ele, Bruno, inclusive, precisa ter mais disciplina dentro das quatro linhas.

"Bruno é outro. Ele tem uma habilidade fantástica, pode marcar e criar gols, mas eu adoraria estar no vestiário antes do jogo e ver o que o treinador o pede para fazer. Em que posição? Eu vejo-o como um número 10. Mas onde estava neste jogo? Nunca esteve nessa posição. Umas vezes pela esquerda, outras pela direita, por vezes o jogador mais recuado do United a receber a bola do goleiro... Tem que ser mais disciplinado", ponderou.

O próximo compromisso do Manchester United será na quarta-feira (6), em Old Trafford, contra o Chelsea, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.