Gabigol - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 02/12/2023 19:48

Rio - Pensando em 2024, o Flamengo deverá anunciar ao fim do Brasileiro a renovação de contrato de dois grandes ídolos da história recente. De acordo com informações da "TNT Sports", o Rubro-Negro irá oficializar a ampliação dos contratos de Bruno Henrique e Gabigol.

O acordo com Bruno Henrique foi sacramentado há algumas semanas. Após uma negociação que se arrastou, as duas partes selaram um acordo até o fim de 2026. O vínculo do atacante se encerrava neste ano.

Com Gabigol, a renovação é antecipada. O camisa 10 tem contrato até o fim de 2024. Apesar da temporada ruim, o jogador, de 27 anos, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo e deverá ter um novo vínculo bastante longo.