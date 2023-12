Aos 38 anos, Filipe Luís também é ídolo do Atlético de Madrid, da Espanha, e do Chelsea, da Inglaterra - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/12/2023 12:55

Rio - O lateral-esquerdo Filipe Luís será titular em sua última partida como jogador profissional de futebol. O Flamengo enfrenta o Cuiabá, domingo (3), às 16h, no Maracanã, em duelo que marcará a despedida do atleta dos gramados.

Outro que treinou como na equipe principal neste sábado (2) foi o lateral-direito Varela. Na sexta-feira (1), treino em que os titulares da partida contra o Galo tiveram carga controlada, o técnico Tite revezou o uruguaio com Wesley na lateral direita. Entretanto, o trabalho realizado na véspera do jogo indicou Varela nos 11 iniciais. As informações são do 'ge'.

Tite também utilizou Bruno Henrique nas duas pontas no treino deste sábado, mas Luiz Araújo pode ganhar chance na equipe titular.

Confira a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cuiabá: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo (Bruno Henrique) e Pedro.