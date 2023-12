Musa do City faz novo ensaio sensual e leva fãs ao delírio:

Rio - A musa do Manchester City, Elle Brooke levou seus fãs ao delírio após publicar um novo ensaio sensual nas redes sociais. A britânica recebeu muitos elogios pela beleza demonstrada em seu pefil no Instagram.

"Muito linda", "incrível", "uma beleza", "Sensacional", foram alguns dos elogios que Elle Brooke recebeu de seus mais de 840 mil seguidores no Instagram.

Modelo e torcedora do Manchester City, Elle Brooke faz sucesso nas redes sociais pela sua beleza. Ela, inclusive, tem uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. A britânica também já disputou algumas lutas no boxe amador.

Relatar erro