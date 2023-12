Marlon Santos - Marcelo Goncalves / Fluminense

Marlon Santos Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 02/12/2023 20:30

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia nos treinos desta semana. O zagueiro Marlon Santos, de 28 anos, que não esteve em campo nos últimos três jogos do Tricolor no Brasileiro voltou a treinar com o elenco. A tendência é que ele tenha condições de encarar o Grêmio, na próxima quarta-feira, última rodada do Brasileiro.

Marlon foi problema para Fernando Diniz nos últimos jogos por conta de um problema no joelho esquerdo. Na última semana, o zagueiro passou por testes e chegou a ser submetido a um procedimento chamado pulsão, realizado para a retirada de líquido para diminuir a inflamação na região.

Com contrato até junho de 2024, Marlon Santos já negocia sua renovação de empréstimo ao Fluminense junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim do ano que vem. Na atual temporada, o defensor entrou em campo em 20 jogos.