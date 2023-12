Germán Cano chegou a 40 gols pelo Fluminense em 2023 e é o artilheiro do futebol brasileiro - Lucas Merçon/ Fluminense

Germán Cano chegou a 40 gols pelo Fluminense em 2023 e é o artilheiro do futebol brasileiroLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 02/12/2023 11:09

Rio - O artilheiro do Fluminense , Germán Cano, desperta interesse do futebol americano. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especialista em transferências, o New England Revolution, dos Estados Unidos, deseja tirar o camisa 14 do Tricolor. O contrato do centroavante com o Flu vai até o fim de 2025.O clube da Liga de Futebol Norte-Americana já teria, inclusive, feito sondagens ao atacante. Entretanto, não será simples tirar Germán Cano do Fluminense, ainda mais depois de mais uma ótima temporada do argentino com a camisa do clube.