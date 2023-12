Manoel foi suspenso por oito meses pela Conmebol por ter testado positivo para a substância ostarina - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Manoel foi suspenso por oito meses pela Conmebol por ter testado positivo para a substância ostarinaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/12/2023 12:24

Rio - O zagueiro Manoel está perto de retornar aos treinos no CT Carlos Castilho, do Fluminense . Ele foi suspenso por oito meses pela Conmebol por ter testado positivo para a substância ostarina. Com isso, só poderá entrar em campo a partir de fevereiro de 2024, mas voltará aos treinamentos na segunda quinzena deste mês. As informações são do 'ge'.

O jogador foi suspenso preventivamente por doping em junho deste ano, após a goleada do Fluminense sobre o River Plate por 5 a 1, pela fase de grupos da Libertadores da América. Manoel nem havia entrado em campo na partida, mas foi sorteado pela entidade para realizar o exame. Desde a suspensão, o zagueiro busca manter a forma física com um personal trainer em atividades na praia e em casa.

A ostarina é uma substância que tem ação anabolizante. Aumenta a massa muscular, a força, a performance e influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona.

Após a comprovação do doping acidental, o zagueiro foi punido em oito meses a partir do dia 19 de junho de 2023, data que iniciou a suspensão provisória. Mesmo sem ainda poder entrar em campo, ele estará, ao menos, liberado para treinar com os companheiros no clube. Entretanto, grande parte da delegação tricolor não estará no Rio de Janeiro, já que os jogadores viajarão no dia 12 para a disputa do Mundial de Clubes, que será entre os dias 18 e 22 deste mês.