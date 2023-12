André, volante do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/12/2023 15:23

Rio - O Fluminense irá enfrentar o Palmeiras, neste domingo, em São Paulo, com uma equipe repleta de jogadores reservas. O Tricolor viajou para a capital paulista sem a presença de sete titulares. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "GE".

Não foram para São Paulo: Germán Cano, Jhon Arias, Felipe Melo, Nino, Marcelo, Samuel Xavier e Paulo Henrique Ganso. Após a vitória sobre o Santos, na última quarta-feira, Fernando Diniz já havia admitido que por conta do gramado sintético do Allianz Parque, o Fluminense poderia ter modificações.

"Acho que oferece mais risco. Não gosto do campo de grama sintética. Não é o melhor para os jogadores. Não favorece o jogo e o risco de lesão aumenta. Tem uma corrida no mundo para que os campos de grama sintética seja abolido. Sou a favor que tenhamos o campeonato somente com campo de grama", disse.

Além dos jogadores poupados, o Fluminense não terá a presença de Samuel Xavier e Marlon Santos, que se recuperam de lesão, e também de Guga, suspenso. O Tricolor deverá entrar em campo com: Fábio; Yony González (Justen), David Braz, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Lima, Daniel; Keno e John Kennedy.