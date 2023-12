Juninho Paulista - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/12/2023 18:21

São Paulo - O pentacampeão mundial com a seleção brasileira, Juninho Paulista, de 50 anos, que recentemente deixou a função de coordenador da CBF defendeu o treinador Fernando Diniz, que comanda interinamente a seleção brasileira e que sendo criticado pelos resultados ruins do Brasil nas Eliminatórias. Porém, o ex-dirigente apontou um retrocesso no planejamento da entidade máxima do futebol brasileiro

"Eu gosto muito do trabalho dele, mas eu costumo dizer que o Diniz é a pessoa certa da forma errada. O Brasil não ficava sem um treinador definido desde o início dos anos 2000. Essa não é a estrutura de trabalhado ideal e, por isso, acredito que a gente regrediu neste aspecto", disse Juninho no "Jogo da Família", evento beneficente com a participação de ex-jogadores, organizado pelo ex-atacante Amoroso, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Juninho fez parte do planejamento da seleção brasileira no último ciclo de Copa do Mundo. Ele assumiu a função em 2019 e ficou até a disputa do Mundial do Catar. Na opinião do ex-dirigente a derrota para a Croácia, nas quartas de finais, acabou atrapalhando a avaliação correta sobre o planejamento do Brasil para a Copa de 2022.

"O trabalho foi de excelência durante esses últimos anos, mas não fomos valorizados por conta da eliminação contra a Croácia. Isso deixou em dúvida um trabalho que foi feito com excelência durante anos. No geral foi muito positivo", afirmou.