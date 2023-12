Primeiro compromisso de Filipe Cândido pelo Boavista será contra o Vasco, fora de casa, no dia 17 ou 18 de janeiro - Divulgação / Boavista

Primeiro compromisso de Filipe Cândido pelo Boavista será contra o Vasco, fora de casa, no dia 17 ou 18 de janeiroDivulgação / Boavista

Publicado 02/12/2023 13:54

Rio - A semana em Saquarema segue agitada e o Boavista tem mais uma novidade visando o Campeonato Carioca 2024. Após anunciar a chegada do Diretor Executivo de Futebol Diego Cope, o Verdão de Saquarema acertou a contratação do técnico português Filipe Cândido.

O treinador de 44 anos chega ao Brasil após levar o Nacional da Madeira, clube da segunda divisão, às semifinais da Copa Portugal na última temporada. Apesar de jovem, o técnico tem larga experiência em times das principais divisões de seu país de origem.

Como destaque em seu currículo, Filipe tem as passagens por B-Sad, União Leiria e CD Mafra, clubes do país do sul da Europa.

"É uma grande honra e responsabilidade treinar no país do futebol e disputar o tão prestigiado Campeonato Carioca. Encaro este desafio com máxima ambição. Eu e minha comissão técnica estamos felizes e preparados para, ao lado dos jogadores, lutarmos pelas vitórias necessárias que nos coloquem entre as principais equipes do Rio de Janeiro", declarou o treinador.

Nesta primeira oportunidade no futebol brasileiro, Filipe terá em sua comissão o auxiliar José Quadros e o preparador físico Pedro Silva, também portugueses, além dos brasileiros Ica (preparador de goleiros) e Semir Abrão (analista).

Filipe Cândido é da safra de ex-jogadores que mudaram de função no futebol e agora desempenham à beira do campo. Como atleta, o novo treinador do Boavista atuava como atacante e foi formado na base do Sporting. Filipe, que se aposentou na temporada 2012/2013 ainda atuou vestindo a camisa do Real Madrid e de clubes de Bulgária e Grécia.

O primeiro compromisso do técnico português vestindo as cores do Verdão será contra o Vasco da Gama, fora de casa, no dia 17 ou 18 de janeiro.