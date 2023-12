Somália ao lado de Jhon Arias - Reprodução / Instagram

Somália ao lado de Jhon AriasReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 20:02

Minas Gerais - O ex-atacante do Fluminense, Somália, de 46 anos, está hospitalizado desde a última sexta-feira, em Ipatinga, cidade de Minas Gerais, com suspeita de um AVC. O ex-jogador visitava os seus pais, passou mal e precisou ser atendido. As informações são do portal "GE".

De acordo com o Hospital Márcio Cunha, Somália estava com muitas dores na cabeça e passou por uma tomografia. De imediato, o caso foi avaliado como AVC, mas existe a possibilidade de ser uma trombose no seio facial. O ex-atacante aguarda mais exames e a avaliação de neurologista.

Somália teve passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Grêmio e Fluminense. Ele defendeu o Tricolor em 2007 e 2008. O ex-atacante foi vice-campeão da Libertadores em duas oportunidades, uma pelo clube carioca e outra pelo São Caetano.