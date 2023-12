Jorge Jesus está pressionado - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 02/12/2023 17:15

Rio - Em meio a muitas contratações impactantes na última janela de transferências, o futebol saudita teve Neymar como um dos principais protagonistas. Porém, o Al-Hilal, equipe do brasileiro, pode contar com o camisa 10 em apenas cinco jogos. O camisa 10 sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e teve que passar por uma operação. Em entrevista coletiva, o treinador Jorge Jesus afirmou que deseja que o Al-Hilal traga um substituto para Neymar no começo do ano que vem.

"Temos essa intenção (de contratar um reforço), mas não posso garantir nada. A decisão está com o presidente do Al Hilal", comentou o treinador.

Apesar da lesão, o Al-Hilal faz campanha brilhante no Campeonato Saudita. A equipe tem 13 vitórias e dois empates em 15 partidas na competição. A vantagem do atual vice-campeão do Mundial de Clubes é de sete pontos para o Al-Nassr, comandado por Jorge Jesus e que tem Cristiano Ronaldo como maior estrela, que ocupa a segunda posição.

Neymar se submeteu a uma operação para corrigir a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A tendência é que o craque só volte a jogar em maio de 2024.