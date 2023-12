Orellano em treino do Vasco da Gama - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 02/12/2023 18:50

Rio - O atacante do Vasco, Luca Orellano, de 23 anos, não tem permanência garantida no clube carioca no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Boca Juniors, que já tinha interesse no argentino desde os tempos de Vélez, deverá voltar à carga pela contratação do jovem em 2024.

Orellano chegou ao Vasco como uma grande aposta. O Cruz-Maltino desembolsou algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na cotação da época) por 60% dos direitos. O acordo com o Vélez inclui uma compra de mais 25% por conta de metas. O clube carioca teria que desembolsar mais 1,2 milhão de dólares (algo em torno de R$ 5,91 milhões).

O rendimento abaixo do esperado e também essa obrigação de compra, quando Orellano completar 60 jogos pelo Vasco pode acelerar a saída do jovem. O Boca Juniors, está fora da Libertadores em 2024, porém, vai passar por uma eleição presidencial, e com isso um investimento maior poderá acontecer para a próxima temporada.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Luca Orellano foi destaque na campanha do clube argentino que chegou até à semifinal da Libertadores no ano passado. No Vasco não conseguiu repetir o bom futebol. Em 23 partidas, fez um gol e deu uma assistência. Com uma fratura na mão direita, o jovem só deverá atuar no ano que vem.