Publicado 02/12/2023 16:17

Rio - Apesar do esforço, o chileno Gary Medel, de 36 anos, será desfalque do Vasco contra o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. O veterano fez tratamento para as dores ne a virilha direita, mas não conseguiu se recuperar e não foi relacionado para a partida da 37ª rodada do Brasileiro.

O problema muscular já o havia colocado como dúvida para estar em campo na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, na última terça, em São Januário. Medel foi no sacrifício e, inclusive, sentiu dores no local durante o confronto.

Em 16º lugar com 42 pontos, um a mais do que o Bahia, o Vasco precisa vencer o Grêmio, em Porto Alegre, e torcer para os baianos perderem, para se livrar do rebaixamento no domingo. Por outro lado, para não pode tropeçar, caso contrário, corre o risco de entrar na no Z-4 do Brasileirão antes da última rodada.