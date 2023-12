Fussballliebe, a bola oficial da Eurocopa 2024, na Alemanha - Divulgação

A Uefa anunciou neste sábado que a Eurocopa de 2024, na Alemanha, terá premiação total de 331 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão), distribuída aos países participantes de acordo com o desempenho de cada um. Se o campeão vencer todas as partidas na fase de grupos, pode levar até 28,25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões).

Todos têm garantida uma cota de participação de 9,25 milhões de euros (cerca de R$ 49,1 milhões). O desempenho na fase de grupos terá influência direta no prêmio, visto que cada vitória rende 1 milhão de euros (algo em torno de R$ 5,3 milhões), e o empate, 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões). Em caso de triunfo na final, o vencedor acrescentará 8 milhões de euros (cerca de R$ 42,4 milhões) no total.



Confira a premiação da Eurocopa 2024 por fase:

. Cota de participação: 9,25 milhões de euros

. Bônus por jogo na fase de grupos: 1 milhão de euros por vitória e 500 mil euros por empate

. Classificação para as oitavas: 1,5 milhão de euros

. Classificação para as quartas: 2,5 milhões de euros

. Classificação para as semifinais: 4 milhões de euros

. Bônus para o vice-campeão: 5 milhões de euros

. Bônus para o campeão: 8 milhões de euros