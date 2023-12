América-MG foi o primeiro rebaixado para a Série B em 2023 - Reprodução / Twitter

Publicado 02/12/2023 13:24

O América-MG informou, na manhã deste sábado (2), que vem recebendo Pix de torcedores de adversários do Bahia na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Coelho enfrenta o Bahia na 37ª rodada, clube que está na luta contra o Z-4 junto de Vasco , Santos e Cruzeiro. O clube repudiou a iniciativa e disse que irá repassar os valores a ações sociais.

Nas redes sociais, torcedores de Vasco e Santos (principais concorrentes do Bahia na luta contra o rebaixamento) anunciaram ações para depositar valores na conta do clube, para que incentivasse o elenco do já rebaixado Améria-MG no duelo com o Bahia.

O time mineiro não divulgou a quantia do valor recebido pelos torcedores, mas garantiu que repassará o dinheiro para ações sociais. O Coelho foi o primeiro time a ser rebaixado para a Série B neste ano.

Confira o comunicado oficial do América-MG:



"O América Futebol Clube, reconhecendo a capacidade das redes sociais de repercutirem de forma exponencial e, por vezes graves, os conteúdos publicados, repudia veementemente a iniciativa de torcedores de outros clubes interessados no resultado do jogo do América diante do Bahia, que ocorre neste domingo, às 18h30, na Arena Independência.

O envio de PIXs para contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções.



Os recursos recebidos, não expressivos, serão empenhados em ações sociais, face a complexidade em retorná-los aos emissores."