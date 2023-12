Bukayo Saka fez um dos gols da vitória do Arsenal - AFP

Publicado 02/12/2023 14:20

Inglaterra - Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu mais uma pela competição, neste sábado. Atuando no Emirates Stadium, os Gunners receberam o Wolverhampton e levaram a melhor por 2 a 1. O resultado mantém a equipe de Londres na liderança do torneio, independente do resultado do Manchester City, que recebe o Tottenham, neste domingo.

O Arsenal construiu a sua vitória logo no começo da partida. Com apenas seis minutos, os donos da casa saíram na frente com Bukayo Saka. Cinco minutos depois, o clube londrino ampliou. Em linda troca de passes, Odegaard recebeu de Zinchenko para ampliar aos 13 minutos.

A partida parecia controlada, mas no fim, o Wolverhampton assustou. Aos 41 minutos da etapa complementar, o brasileiro Matheus Cunha diminuiu. No fim, os visitantes pressionaram e quase empataram com Nketiah que acertou a trave. No fim, vitória do Arsenal no sufoco.

Na próxima rodada, o líder do Campeonato Inglês irá atuar fora de casa contra o Luton Town, nesta terça-feira. Já o Wolverhampton recebe o Burnley no mesmo dia.