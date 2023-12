John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/12/2023 11:54

Rio - O Botafogo obteve efeito suspensivo para liberar John Textor da punição na reta final do Campeonato Brasileiro. O empresário americano compareceu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na sexta-feira (1). Ele havia sido condenado a 35 dias de suspensão , com sete ainda a cumprir, pelas reclamações feitas após a derrota para o Palmeiras. As informações são do 'ge'.

Agora, com o efeito suspensivo, poderá acompanhar o duelo do Alvinegro com o Cruzeiro, domingo, no Nilton Santos, às 18h30, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No julgamento, o procurador do STJD João Marcos Guimarães entendeu que Textor não quis tratar de "corrupção financeira", como alegava a defesa do empresário. Mesmo assim, defendeu que a manifestação do americano colocava uma mancha no Campeonato Brasileiro e caracterizava a ofensa à honra (Art. 243-F).

A defesa de Textor apontou a falta de uma tradução juramentada na denúncia como uma fragilidade do trabalho da Procuradoria. Ainda destacou como o termo "corrupção" é amplo e não há ofensa à honra, além de reforçar as recorrentes reclamações de arbitragem de todos os clubes durante a competição.



O Botafogo é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 63 pontos, três de desvantagem para o líder, Palmeiras. O Alvinegro não vence há nove rodadas na competição. Para levantar a taça, precisa ganhar as últimas duas partidas e torcer para o rival tropeçar duas vezes. Se a equipe de Abel Ferreira vencer uma e perder outra, o Glorioso precisa tirar sete gols de diferença no saldo.