John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/12/2023 10:49 | Atualizado 02/12/2023 12:12

Rio - John Textor, dono da SAF do Botafogo, teve reunião com Juninho Pernambucano na última sexta-feira (1). De acordo com a imprensa francesa, o ex-jogador já aceitou o convite do empresário para ser conselheiro em decisões esportivas na Eagle Football, holding de clubes do americano.

O acionista da SAF do Botafogo explicou a função de Juninho Pernambucano na rede multiclubes e valorizou o trabalho do ex-jogador, que foi diretor de futebol do Lyon entre 2019 e 2021.

"Todo mundo está ansioso para vê-lo voltar a se envolver com o Lyon. A verdade é que passamos bons momentos juntos. Ele se importa com muita coisa sobre seu antigo clube. É claro que ele se preocupa muito com o futebol no Brasil, ele mora aqui agora, virou avô. Mas sim, ele quer muito ajudar. Não lhe pedi que voltasse para França. Ele ama a vida dele aqui e estamos apenas nos conhecendo. Ele sabe que temos esse projeto da escola conjunta", declarou Textor, em entrevista ao 'ge'.

"Enquanto ele estava no Lyon como jogador, ele aprendeu muito sobre grandes escolas; e enquanto estava no OL, como executivo. A Lyon Academy é uma das melhores do mundo, então, esse tipo de conhecimento do jogo como jogador e como diretor esportivo, desenvolve conhecimento da academia. É incrível para esse projeto conjunto que temos aqui no Brasil. Então, dessa forma, acho que Lyon vai receber muita atenção dele, o que você sabe que certamente precisamos. E então o Brasil, eu acho que vai se beneficiar do Botafogo", completou.

Juninho Pernambucano será o ponto principal do projeto do novo CT do Botafogo, que contará com espaços integrados para Lyon, Crystal Palace e RWD Molenbeek.

"É um projeto enorme para o Brasil. A ideia é de uma colaboração multiclubes, com espaços grandes e lindos, onde os jovens não são apenas treinados no futebol, mas também educados na escola, algo que a América do Sul nunca viu. Esse poderia ser um caminho para todos os sul-americanos e especialmente para os brasileiros. Os atletas, para entrar no mundo do futebol, não precisam estar preparados apenas para ser grandes atletas, mas grandes pessoas. É um caminho para conquistar campeonatos aqui pelo Botafogo, ou realizar alguns de seus sonhos na Europa. Então, esse projeto eu acho que é simplesmente atraente para ele. Posso fazer isso", afirmou o dono da SAF do Botafogo.

"A ideia é de construir essa colaboração multiclubes e que o Botafogo tenha acesso aos melhores atletas da América do Sul que estão tentando treinar conosco para realizar seus sonhos, seja no Botafogo, nos ajudando a ganhar campeonatos, ou alguns anos depois indo para Lyon ou Crystal Palace. Nada nunca foi feito assim, então senti que Juninho estava realmente animado com esse projeto, e é claro que ele fará de tudo para ajudar Lyon. Estou recebendo conselhos excelentes dele", finalizou.