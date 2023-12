Estádio do Bayern de Munique coberto pela neve, neste sábado - Reprodução / Twitter

Estádio do Bayern de Munique coberto pela neve, neste sábadoReprodução / Twitter

Publicado 02/12/2023 14:44

Alemanha - O Bayern de Munique teria o Union Berlin como adversário, dentro de casa, neste sábado (2), mas uma nevasca em Munique provocou o adiamento do confronto. Nas redes sociais, Thomas Müller reagiu com bom humor à suspensão da partida, fingindo não entender o motivo, mas mostrando até um cavalo no meio de muita neve. Ainda não foi definida uma nova data para o jogo.

"Não sei porque o jogo de hoje foi cancelado. Nenhuma ideia. Mas, bem, temos que aceitar...", ironizou Müller no vídeo. "Está nevando muito. Raramente vi algo assim. Talvez (o jogo) aconteça amanhã, tomara que nos próximos dias. Hoje vamos apenas ter uma tarde aconchegante de Bundesliga no sofá", completou.

Ao redor do estádio, ruas e rodovias foram fechadas. Também devido à neve pesada em grande parte do sul da Alemanha, o aeroporto da cidade suspendeu centenas de voos, e viagens de trem de longa distância com origem ou destino de Munique foram canceladas.



O Bayern de Munique é o segundo colocado da Bundesliga, dois pontos atrás do líder Bayer Leverkusen. O Union Berlin é o lanterna da competição. Na próxima rodada, ambos os times voltam a campo no sábado, em partidas fora de casa, contra o Eintracht Frankfurt e o Borussia Mönchengladbach, respectivamente.