Fluminense nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque; são oito derrotas e um empate, justamente no ano passado, sob o comando de Diniz - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 03/12/2023 11:24

Rio - O Fluminense divulgou, na manhã deste domingo (3), a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Palmeiras, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz optou por poupar parte do time titular visando o Mundial de Clubes, que acontecerá na segunda quinzena deste mês.

A equipe tricolor não perde para o Verdão há dois anos e meio. Entretanto, nunca venceu no Allianz Parque. No estádio do Palmeiras, são oito derrotas e um empate, justamente no Brasileiro do ano passado, sob o comando de Diniz.

Para o duelo deste domingo (3), o treinador não levou alguns dos principais jogadores do Fluminense para São Paulo. Germán Cano, Arias, Felipe Melo, Nino, Marcelo e Ganso ficaram no Rio de Janeiro e não estarão à disposição.

O Fluminense deve entrar em campo com: Fábio; Yony González (Justen), David Braz, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Lima e Daniel; Keno e John Kennedy.

Confira os relacionados do Fluminense para a partida:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes;

Defensores: David Braz, Diogo Barbosa, Rafael Monteiro, Felipe Andrade, Justen e Thiago Santos;

Meio-campistas: Alexsander, André, Arthur, Daniel, Dohmann, Giovanni, Leo Fernández, Lima e Martinelli;

Atacantes: Isaac, João Neto, John Kennedy, Kauã Elias, Keno, Lelê e Yony González.