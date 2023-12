Torcida do Botafogo nas arquibancadas do Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Torcida do Botafogo nas arquibancadas do Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/12/2023 10:24

Rio - O Botafogo divulgou, na noite de sábado (2), uma promoção para o jogo contra o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O Alvinegro vai liberar a entrada de mulheres e crianças de até 12 anos para o duelo. Sem vencer há nove partidas na competição e com jejum de mais de três meses sem resultados positivos em casa, a diretoria do clube tenta atrair os torcedores para o estádio.

O clube informou, inclusive, que as torcedoras que já haviam garantido a entrada anteriormente poderão solicitar reembolso pela Ingresse, plataforma de compra de ingressos para as partidas.

Promoção especial



Nossas torcedoras e pequenos escolhidos poderão entrar de graça na última partida do Glorioso no Nilton Santos em 2023, neste domingo (3).



A entrada será liberada diretamente na catraca de todos os setores disponíveis.



As alvinegras, que garantiram… pic.twitter.com/btp4TiMzuV — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 2, 2023



O estádio não terá, provavelmente, nenhum setor esgotado. Até o momento, todos têm lugares disponíveis e o Botafogo não divulgou nenhuma parcial de público nas redes sociais durante a semana, como fez durante todo o campeonato. O estádio não terá, provavelmente, nenhum setor esgotado. Até o momento, todos têm lugares disponíveis e o Botafogo não divulgou nenhuma parcial de público nas redes sociais durante a semana, como fez durante todo o campeonato.

O duelo será neste domingo (3), às 18h30, no Nilton Santos, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o terceiro colocado da competição, com 63 pontos, três de desvantagem para o líder Palmeiras.

Para seguir com alguma chance de título, o Alvinegro precisa vencer o Cruzeiro e o Internacional, na última rodada, e contar com tropeços dos adversários. Vale ressaltar que o Glorioso, ao longo da competição, chegou a ter 13 pontos de vantagem na liderança.

Para o confronto deste domingo (3), só botafoguenses poderão estar nas arquibancadas, uma vez que o Cruzeiro está punido por causa das brigas contra o Coritiba no mês passado e não pode ter torcida em jogos como visitante.