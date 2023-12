Rodrigo Caio e Filipe Luís se despedem do Flamengo neste domingo (3) - Divulgação / Flamengo

Publicado 03/12/2023 12:54

Rio - O duelo do Flamengo com o Cuiabá, neste domingo (3), às 16h, no Maracanã, marcará a despedida de dois jogadores importantes do elenco: Filipe Luís e Rodrigo Caio. Ambos receberão diversas homenagens na partida e, inclusive, terão patch especial na camisa do Rubro-Negro. As informações são do 'ge'.

Filipe Luís e Rodrigo Caio também tiveram suas imagens retratadas no ingresso e no copo personalizado do confronto. O zagueiro deixará o clube após o término do contrato, enquanto o lateral-esquerdo encerrará a carreira.

O resto dos jogadores utilizarão patches de todos os estados do Brasil. No ano passado, cada um dos atletas estampou o selo do respectivo estado ou país onde nasceu, mas em 2023 as bandeirinhas serão distribuídas aleatoriamente, com o objetivo de que os torcedores de diferentes partes do país se sintam abraçados.

Veja as imagens dos selos de Filipe Luís e Rodrigo Caio:

Patch de Filipe Luís, que será estampado na camisa do lateral-esquerdo Reprodução

Patch de Rodrigo Caio, que será estampado na camisa do zagueiro Reprodução