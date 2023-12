Reforma no Anfield aconteceu nos últimos meses e novo setor foi liberado pela prefeitura nesta semana - Divulgação/Liverpool

Reforma no Anfield aconteceu nos últimos meses e novo setor foi liberado pela prefeitura nesta semanaDivulgação/Liverpool

Publicado 13/12/2023 14:57

Inglaterra - A direção do Liverpool confirmou, nesta quarta-feira (13), que o clássico com o Manchester United deve ter o maior público do Anfield em 50 anos. O time da casa espera contar com o apoio de mais de 57 mil torcedores. Isso porque os Reds vão inaugurar um novo trecho de arquibancada no estádio, na área superior.

A reforma foi realizada nos últimos meses e a área foi liberada pela prefeitura da cidade nesta semana. Logo, o Liverpool poderá inaugurar o novo setor contra o United. Há ainda expectativa para mais um trecho, que deixará o Anfield com capacidade para receber mais de 60 mil torcedores. As obras do estádio têm custo estimado em 80 milhões de libras (cerca de R$ 500 milhões).

"Esta é uma notícia fantástica e testemunho do trabalho duro e do compromisso que todos os envolvidos tiveram nesse projeto complexo", declarou Paul Cuttill, vice-representante das operações do estádio.

"A prioridade sempre foi assegurar segurança para os torcedores desta área superior, e da forma mais rápida possível. Devemos agradecer a todos aqueles fãs que participaram do teste na segunda-feira à noite para tornar isso possível", completou.

O Liverpool recebe o Manchester United no domingo, às 13h30 (de Brasília), e precisa vencer para manter a liderança do Campeonato Inglês. Os Reds somam 37 pontos, um de vantagem sobre o Arsenal, segundo colocado. Já o United ocupa a sexta posição, com 27.