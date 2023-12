Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/12/2023 14:30

Rio - A entrevista de Gabigol ao podcast "PodPah" não pegou muito bem no Flamengo. De acordo com informações do portal "UOL", as declarações sobre sua lesão, que teria começado após o Mundial de Clubes, teriam gerado irritação no clube carioca. Além disso, o Rubro-Negro teria conversas com o Corinthians sobre um possível troca-troca envolvendo o camisa 10. As informações são do portal "UOL".

Apesar do momento ruim e das declarações ao podcast, Gabigol ainda conta com muitos defensores no Flamengo. O desejo de uma renovação contratual existe e as partes podem avançar por um desfecho positivo. Atualmente, o camisa 10 tem contrato até o fim de 2024.

Porém, o Rubro-Negro avalia outras situações. Uma delas seria uma negociação com o Corinthians. De acordo com o "UOL", as conversas existem e podem evoluir para um troca-troca envolvendo outros jogadores. Tite teria o interesse na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que atualmente atua no Alvinegro, e que foi convocado por ele em outras oportunidades para a seleção brasileira.

Além dos dois jogadores, a operação pode envolver Thiago Maia e Fausto Vera. O ex-jogador do Santos estaria na mira do Corinthians, enquanto o argentino teria sido pedido pelo Flamengo em uma eventual troca por Gabigol.