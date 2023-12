Em meio à negociação, De La Cruz conversa com conhecidos que moram no Rio para mapear possível mudança - River Plate

Em meio à negociação, De La Cruz conversa com conhecidos que moram no Rio para mapear possível mudança River Plate

Publicado 13/12/2023 13:39

Rio - O Flamengo bateu o martelo e está decidido a pagar os 16 milhões de dólares da multa rescisória de De La Cruz. O Rubro-Negro sabe que o River Plate não está disposto a abrir negociações e ajusta os últimos detalhes com o jogador para notificar o time argentino. A informação é do “ge”.



Com a decisão de pagar a multa, o Flamengo agora precisa se acertar com De La Cruz. O uruguaio tem propostas do Oriente Médio e, por isso, o cenário mudou em relação ao meio do ano, quando havia um acerto. As partes ainda tentam chegar a um denominador comum em alguns pontos do contrato, como cláusula de rescisão, comissão para intermediários e bonificações.

O Flamengo quer ter um documento assinado antes de fazer qualquer movimento em relação ao River Plate, que já deixou claro que não abrirá qualquer conversa para negociar o jogador. O time carioca vê isso como uma forma de segurança antes de desembolsar a alta quantia.



De La Cruz ainda tem 50% de seus direitos econômicos ligados ao Liverpool-URU. O meia coleciona 211 jogos com a camisa do River Plate e 36 gols.