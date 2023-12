Contratação do jogador uruguaio De La Cruz é um desejo antigo do Rubro-Negro, que não conseguiu contratá-lo no meio de 2023 - Divulgação/River Plate

Contratação do jogador uruguaio De La Cruz é um desejo antigo do Rubro-Negro, que não conseguiu contratá-lo no meio de 2023Divulgação/River Plate

Publicado 13/12/2023 12:12

Rio - Nicolás de La Cruz, de 26 anos, tem sido o principal alvo do Flamengo para a próxima temporada. O acerto entre o uruguaio e o clube carioca estaria bem perto. Porém, de acordo com o presidente do River Plate, Jorge Brito, ainda não houve qualquer proposta pelo meia.

"Ele é o melhor jogador do futebol argentino e um dos melhores da América do Sul, mas não recebemos ofertas do Flamengo ou de qualquer outra pessoa. Ele tem mais dois anos de contrato, o desfrutamos muitíssimo e faremos o possível para que fique. Estamos felizes com ele, ele é feliz aqui", afirmou em entrevista à "TyC Sports".

O Flamengo tentou sua contratação no ano passado e o River Plate exigiu o pagamento de 16 milhões de dólares (algo em torno de R$ 78 milhões) para liberá-lo. Apesar da ausência de propostas oficiais, Jorge Brito admitiu que a passagem de Nicolás de La Cruz pode estar chegando ao fim.

"Mas, como diz a canção, “nada é para sempre”. Sou eternamente agradecido ao De La Cruz, ele teve a chance de ficar livre no passado (sem contrato) e não o fez (renovou). Ele ficou mais tempo do que outro jogador ficaria. Essas coisas eu não me esqueço", finalizou.