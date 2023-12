Fausto Vera em ação com a camisa do Corinthians - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 13/12/2023 14:36

Rio - Flamengo e Corinthians avançaram nas conversas e estão perto de realizar uma troca de jogadores para a próxima temporada. O time paulista quer contratar o lateral-direito Matheuzinho e o volante Thiago Maia, enquanto o Rubro-Negro pediu o volante Fausto Vera pelo negócio. A informação é do "UOL".

A opção do Flamengo por Fausto Vera foi um pedido do técnico Tite, que gosta do futebol do argentino. Inicialmente, o interesse do time carioca era tentar envolver Lucas Veríssimo no negócio, mas o Timão não pretende se desfazer do defensor e, inclusive, tem planos de comprá-lo em definitivo junto ao Benfica no fim do empréstimo.

Enquanto isso, o Corinthians segue interessado na contratação de Gabigol, que inclusive foi o que deu origem as conversas entre os dois times. O Flamengo não tem interesse em negociar o camisa 10, mas o clube paulista segue buscando uma engenharia financeira para convencer a diretoria rubro-negra.