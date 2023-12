NFL confirma jogo no Brasil - Divulgação / NFL

NFL confirma jogo no BrasilDivulgação / NFL

Publicado 13/12/2023 15:56

Rio - A NFL vai realizar um jogo no Brasil em 2024 – o primeiro a ser disputado na América do Sul – enfatizando o compromisso contínuo da liga em impulsionar seu crescimento global, destacando-o como uma prioridade estratégica significativa.

O histórico primeiro jogo no Brasil acontecerá na cidade de São Paulo, na Arena Corinthians. O estádio foi palco da abertura da Copa do Mundo da Fifa de 2014 e recebeu partidas de futebol dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Com a partida na América do Sul, a NFL terá realizado um jogo de pré-temporada ou temporada regular em cinco dos sete continentes ao redor do mundo. O anúncio foi feito pelo Comissário da NFL, Roger Goodell, na reunião da liga de dezembro, em Dallas, nos Estados Unidos.

“Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento importante do nosso plano para seguir crescendo o esporte globalmente”, disse Goodell. “O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL, e estamos animados para jogar no país pela primeira vez. Estamos ansiosos para trabalhar com a cidade de São Paulo e o Corinthians para oferecer uma experiência única e com padrão de excelência para essa base de fãs apaixonada e crescente”, complementou.

A partida em São Paulo será um dos cinco jogos da temporada regular a serem disputados internacionalmente em 2024. Três deles serão disputados em Londres, sendo dois no Tottenham Hotspur Stadium e o terceiro com o Jacksonville Jaguars como mandante, em Wembley. Além do Brasil, completa a lista a volta da NFL à Alemanha pelo terceiro ano consecutivo, retornando ao Allianz Arena, em Munique.