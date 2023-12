Rogério Ceni é o técnico do Bahia - Divulgação/Bahia

Rogério Ceni é o técnico do BahiaDivulgação/Bahia

Publicado 13/12/2023 15:15

Ceará - Um dia após a última rodada do Brasileirão, o ex-presidente e agora CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, recebeu um telefonema de um grande amigo e velho conhecido do clube: Rogério Ceni. O atual técnico do Bahia ligou para agradecer a vitória do Leão do Pici sobre o Santos fora de casa, que, com a combinação de resultados, rebaixou o Peixe e deixou o Esquadrão de Aço na Série A.

"Ele me ligou um dia após o jogo (contra o Santos e do Bahia contra o Atlético-MG). A gente (do Fortaleza) não queria sair de férias com derrota. A gente tinha o nosso objetivo pessoal, que acabou beneficiando o Bahia. Após a vitória do Fortaleza, o Bahia ficou na Série A, então o Rogério, muito educadamente ligou agradecendo pela vitória, dizendo que esperava esse tipo de postura da gente que faz aqui o Fortaleza", afirmou Marcelo Paz, em entrevista ao programa "Globo Esporte".

Na rodada, o Bahia goleou o Atlético-MG na Fonte Nova, o Vasco venceu o Red Bull Bragantino em São Januário, e o Santos acabou vendo pela primeira vez uma campanha terminar na zona de rebaixamento.