Neo Química Arena, a casa do Corinthians - Foto: João Damasceno/Corinthians

Neo Química Arena, a casa do CorinthiansFoto: João Damasceno/Corinthians

Publicado 13/12/2023 15:31 | Atualizado 13/12/2023 15:37

São Paulo - Nesta quarta-feira, 13, a National Football League (NFL) anunciou que realizará um jogo no Brasil. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, foi o local escolhido para receber a primeira partida de futebol americano da história da liga no país.

The site? Corinthians Arena in São Paulo. pic.twitter.com/pYwJBoNM9I — NFL (@NFL) December 13, 2023 "Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento crítico do nosso plano para continuar a desenvolver o jogo globalmente", disse o comissário da liga, Roger Goodell, em comunicado.



"O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL e estamos entusiasmados por jogar no Brasil e em São Paulo pela primeira vez em 2024. Esperamos trabalhar com a cidade de São Paulo, SP Turis e Corinthians Arena para oferecer uma experiência de jogo de classe mundial para esta base de fãs apaixonada e crescente", completou. "Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento crítico do nosso plano para continuar a desenvolver o jogo globalmente", disse o comissário da liga, Roger Goodell, em comunicado."O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL e estamos entusiasmados por jogar no Brasil e em São Paulo pela primeira vez em 2024. Esperamos trabalhar com a cidade de São Paulo, SP Turis e Corinthians Arena para oferecer uma experiência de jogo de classe mundial para esta base de fãs apaixonada e crescente", completou.

Vale destacar que os times que se enfrentarão no estádio ainda serão definidas, assim como a data do jogo. O certo é que será no segundo semestre de 2024, quando se inicia a temporada regular da NFL.

"Ficamos imensamente felizes e honrados com essa parceria. É mais uma prova do altíssimo padrão de qualidade que o Corinthians e a Neo Química Arena se empenham em ter, fazendo da Casa do Povo o palco de um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. Aproveito para parabenizar toda a equipe que fez esse grande evento acontecer. Foram muitos meses de estudos e negociações, com duas visitas técnicas à Europa e muitas reuniões em Itaquera para chegarmos até aqui", afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, ao site oficial clube.