Rayssa Leal e Pâmela Rosa são grandes nomes do skate brasileiroDivulgação

Publicado 13/12/2023 16:10

Japão - O Brasil terá quatro representantes nas quartas de final do Mundial Feminino de Skate Street, em Tóquio, no Japão. Além de Rayssa Leal, classificada por ser a segunda no ranking, Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Kemily Suiara garantiram vaga para a disputa, nesta quinta-feira (14).

Pâmela foi quem avançou sem dificuldades nas eliminatórias desta quarta-feira, alcançando a segunda colocação geral com 55.40 pontos. A marca foi alcançada logo na primeira volta, deixando a skatista tranquila na disputa, não sendo obrigada a forçar nas outras três baterias.

Ela tenta se recuperar no circuito após não conseguir avançar às finais do Super Crown, a última etapa da Street League Skateboarding (SLS), disputada no começo do mês no Ginásio do Ibirapuera. A competição japonesa vale vaga para os jogos Olímpicos de Tóquio.

Já Isabelly e Kemily foram 24ª (28.54) e 25ª (28.29), respectivamente. Também nas primeiras apresentações, elas já figuraram entre as classificadas. Isabelly chegou a figurar na 11ª posição, enquanto Kemily estava em 12ª após três baterias.

Carla Karolina e Marina Gabriela (chegou a figurar entre as classificadas) não conseguiram encaixar as manobras e somaram somente 25.81 e 21,26 pontos, respectivamente, não alcançando as vagas para se juntarem às Top 5 do ranking da World Skate, no qual Rayssa aparece em segundo, atrás somente da japonesa Momiji Nishiya. O país asiático ainda tem Yumeka Oda em terceiro e Liz Akama em quarto. Fecham o seleto Top 5 a australiana Chloe Covell.