Neymar se lesionou na partida entre Brasil e Uruguai pelas EliminatóriasPablo Porciuncula / AFP

Publicado 19/12/2023 20:51

Rio - O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou que o craque Neymar ainda não estará disponível para disputar a Copa América em 2024. Perguntado sobre a recuperação do atacante do Al-Hilal, o responsável pelo departamento médico da amarelinha confirmou que o astro não irá queimar etapas para retornar aos gramados.

"Seis semanas de cirurgia, não vai ter tempo, é muito cedo, não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr risco desnecessários. A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar no início da temporada 2024 na Europa, que é agosto", disse, em entrevista à Rádio 98 FM.

Neymar se lesionou há cerca de dois meses em ação pela Seleção nas Eliminatórias da Copa, na derrota do Brasil para o Uruguai pelo placar de 2 a 0. Ele deixou o gramado após ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

"A expectativa é que ele volte a jogar, precisamos ter paciência. Falar de retorno antes de nove meses é precoce, isso é um conceito mundial para uma recuperação de ligamento é muito importante ter o tempo biológico, o tempo que organismo demora para incorporar aquele ligamento. A expectativa é que depois desse tempo ele esteja recuperado em alto nível", completou Rodrigo Lasmar.