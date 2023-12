Ednaldo Rodrigues foi retirado do cargo de presidente da CBF no inicio de dezembro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/12/2023 16:51

Brasília - A polêmica recente sobre quem irá ocupar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ganhou força na capital federal. O Partido Social Democrático (PSD), do senador Otto Alencar, figura importante na aliança com Ednaldo Rodrigues, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando a decisão que destituiu o então presidente da entidade e seus oito vice-presidentes.

O PSD enxerga que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro representa uma interferência indevida no cenário da CBF, que tem atualmente José Perdiz como interventor. As informações são do site "ge".

A proposta do partido foi distribuída ao ministro Luis Fux, que, pro sua vez, se declarou em situação irregular devido ao seu filho, Rodrigo Fux, já ter advogado para a Confederação no início de 2021. André Mendonça irá relatar a ação.

No campo esportivo, Fifa e a Conmebol, em carta enviada à CBF, não reconheceram em um primeiro momento a figura de Perdiz como presidente em exercício, e pediram tempo para uma visita, em janeiro, com objetivo de acompanharem o processo eleitoral.