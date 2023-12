Musa do OnlyFans promete topless e dança em estádio após fim de jejum de clube

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chávez, de 34 anos, é nascida no Chile, mas vive no México. Torcedora do O'Higgins, do Chile, ela também acompanha o futebol do seu país, e após o título nacional do América, a modelo fez uma proposta ousada.

"Gostaria de fazer uma dança no meio do campo do Estádio Azteca, para comemorar o 14º título do América, inclusive de topless, por que não? Também antes de fecharem o estádio para reforma! Coisas que acontecem quando você está feliz", divulgou a chilena.

O América do México conquistou o seu 14º título do Campeonato Mexicano, encerrando um jejum de cinco temporadas sem a taça. O clube é o maior vencedor nacional do país.

Relatar erro