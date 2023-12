Willian Bigode em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/12/2023 16:09

Ex-jogador do Fluminense, o atacante Willian Bigode, de 37 anos, encaminhou sua ida ao Santos, que disputará a Série B. O veterano disputou o último Brasileiro pelo Athletico-PR e defender seu terceiro clube grande de São Paulo. As informações são do do portal "ge".

Bigode chegou ao Fluminense em 2022, após passagem vitoriosa no Palmeiras. Apesar de ter feito parte do elenco que conquistou o Carioca naquele ano, o atacante não se firmou. No meio de 2023, o veterano foi emprestado ao Furacão.



Além de Fluminense, Palmeiras e Athletico-PR, o atacante já teve passagem por Corinthians, Cruzeiro, Guarani, Vila Nova, Figueirense e Metalist, da Ucrânia.