Thomas Müller renovou o contrato com o Bayern de Munique - Foto: Divulgação/X @FCBayern

Publicado 19/12/2023 15:25

Alemanha - Nesta terça-feira, 19, o Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato do ídolo Thomas Müller, de 34 anos. O novo vínculo do atacante com o clube da Bavária é válido até o dia 30 de junho de 2025.

"Estou feliz que minha jornada no Bayern continue. Quero desempenhar o meu papel para que continuemos a ter sucesso, tanto como equipe quanto como todo o clube. É importante para mim ser uma base e ajudar a orientar a equipe na direção certa. Quero entusiasmar nossos torcedores com gols, ajudando a criar gols, meu amor pelo jogo, minha paixão pelo futebol – e espero que com muitos mais títulos", disse Müller, ao site oficial do Bayern.

No total, o atacante soma 684 partidas oficiais, 237 gols e 261 assistências com a camisa do Bayern de Munique. Ele, aliás, é o segundo jogador com mais partidas disputadas com a camisa do time da Bavária - fica atrás apenas de Sepp Maier (706).

Em relação a títulos, Müller já conquistou 12 vezes o Campeonato Alemão, duas vezes a Liga dos Campeões, duas vezes o Mundial de Clubes, seis Copas da Alemanha, e oito Supercopas da Alemanha. Com a seleção, ele venceu a Copa do Mundo de 2014.