Haaland - Darren Staples / AFP

Publicado 19/12/2023 14:33 | Atualizado 19/12/2023 16:48

Arábia - O Manchester City decidiu cortar três dos seus principais jogadores da disputa do Mundial de Clubes. O meia Kevin De Bruyne e os atacantes Erling Haaland e Jérémy Doku foram substituídos entre os inscritos do clube inglês para disputar a competição. As informações são do portal "GE".

Sem jogar desde 11 de agosto, De Bruyne, de 32 anos, vem tratando de uma lesão muscular que sentiu em maio e voltou a sofrer com o problema no começo da temporada europeia. Por isso, passou por uma cirurgia há quase quatro meses. Com um edema ósseo em um dos pés, Haaland, de 23 anos, não joga desde 6 de dezembro.

O Manchester City irá encarar o Fluminense na final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília). O clube inglês derrotou o Urawa Reds Diamonds por 3 a 0 e avançou para a decisão.