Lionel Messi chegou ao Inter Miami no meio de 2023Chandan Khanna / AFP

Publicado 19/12/2023 16:21

Lionel Messi jogará contra o Newell's Old Boys pela primeira vez na carreira. O craque argentino se encontrará com o clube que o revelou em amistoso pelo Inter Miami, em fevereiro.

O clube americano anunciou o confronto contra o argentino como parte da preparação de pré-temporada antes do início da MLS de 2024. O duelo será na Flórida, no dia 15 de fevereiro.



Messi deu os primeiros passos nas categorias de base pelo Newell's Old Boys, antes de ir para o Barcelona, com 13 anos. Nascido e criado na cidade argentina de Rosário, o craque já demonstrou carinho pelo clube em alguns momentos na carreira, inclusive já vestindo uma camisa do Newells, utilizada em homenagem a Maradona, que também jogou por lá.



Além do amistoso contra o clube que revelou Messi, o Inter Miami terá outro confronto marcante no início de 2024, contra o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. Pode ser a última vez que os dois craques se enfrentam em campo.