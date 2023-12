Musa do Flamengo, Vanessa Ataides, - Divulgação

Musa do Flamengo, Vanessa Ataides,Divulgação

Publicado 19/12/2023 15:50

Rio - Nascida em Brasília, a musa do Flamengo, Vanessa Ataides, dona do maior bumbum do Brasil, e DJ que agita as pistas de todo o Brasil, entrará em 2024 com uma dieta hipercalórica para bater o recorde de maior bumbum do mundo e entrar no Guinnes Book.

Caso não consiga só com dieta e treino, Vanessa conta que vai fazer mais procedimentos estéticos para aumentar o bumbum e trocar as próteses de glúteos.

"Quero conquistar o título esse título e chocar o mundo com um bumbum de mais de 250 cm", disse Vanessa Ataides. Para celebrar o Natal, ela protagonizou um ensaio com um figurino pra lá de sexy. Confira como ficou este ensaio.