Raphinha, jogador do Barcelona e da seleção brasileira - Pau Barrena / AFP

Raphinha, jogador do Barcelona e da seleção brasileiraPau Barrena / AFP

Publicado 19/12/2023 14:31

Um dos principais nomes do setor ofensivo do Barcelona, o ponta Raphinha recebeu sondagens de clubes europeus e do mundo árabe para a próxima janela de transferências. Entretanto, o brasileiro avisou ao time da Catalunha que quer permanecer na equipe. As informações são do "GOAL".

O brasileiro conversou com o diretor de futebol do Barcelona, o ex-jogador Deco, e deixou claro o desejo de permanecer no clube. Raphinha afirmou que está adaptado à cidade e à equipe da Catalunha e de que tem o sonho de conquistar títulos pelos "Culés", incluindo a Liga dos Campeões.

Raphinha atua no Barcelona desde a temporada passada, quando foi comprado do Leeds United, da Inglaterra, por 58 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação da época) fixos com bônus que podem fazer a transação chegar na casa dos 68 milhões de euros (R$ 365 milhões na cotação da época). Ao todo, o brasileiro tem 66 jogos pelo clube catalão, com 12 gols e 17 assistências.