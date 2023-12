Casemiro é jogador do Manchester United - Paul Ellis / AFP

Publicado 19/12/2023 12:25

Rio - O volante da seleção brasileira, Casemiro, de 31 anos, pode abrir a janela de transferência como a primeira contratação de impacto do futebol saudita para 2024. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o jogador recebeu uma proposta de uma equipe do país.

Segundo a publicação, o Casemiro está avaliando a possibilidade de topar a mudança na carreira, já que perdeu espaço no Manchester United. A ida para o futebol saudita não significa que o volante não terá mais oportunidades na seleção brasileira, já que o campeonato do país tem estrelas do futebol mundial, com o próprio Neymar.

Revelado pelo São Paulo, Casemiro viveu seu melhor momento no Real Madrid, quando conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões. Ele passou pelo Porto e defende o United desde o ano passado. O volante disputou as últimas duas Copas do Mundo como titular da Seleção.

Na temporada atual, Casemiro entrou em campo em 12 jogos, fez quatro gols e deu uma assistência. O jogador, além de ter perdido espaço, também vem enfrentando algumas lesões.