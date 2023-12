Licitação do Maracanã tem três concorrentes na disputa - Divulgação

Publicado 19/12/2023 11:53

A Comissão Especial de Licitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro habilitou os consórcios da dupla Flamengo e Fluminense, do Vasco e da Arena 360 para disputarem a licitação do Maracanã e Maracanãzinho. A documentação dos três concorrentes foi aprovada após análise, e agora há um prazo de cinco dias para que um deles possa buscar a impugnação de outra candidatura. A informação é do 'ge', confirmada por O Dia.



três seguem para a próxima fase, que será de análise da proposta técnica. Em outro momento, a proposta financeira também será levada em consideração.

Os documentos avaliados foram entregues no dia 7 de dezembro , quando cada concorrente pagou um calção de R$ 1,8 milhão. Com a aprovação, todos os. Em outro momento, a proposta financeira também será levada em consideração.

Cada fase garante uma pontuação para definir a melhor proposta, que será considerada a vencedora. O Governo do Rio pretende finalizar todo o processo em meados de 2024. Até lá, a gestão continua com Flamengo e Fluminense, únicos que entraram na disputa para o novo Termo de Permissão de Uso (TPU), de até um ano.



novo gestor um investimento de cerca de R$ 186 milhões e concessão por 20 anos.

A licitação do Maracanã prevê aoconcessão por 20 anos. Entre as exigências estão previstas obras de recuperação e modernização de vários sistemas dentro do estádio, como de água, elétrica, ar-condicionado.

O vencedor também terá que investir na criação do Museu do Futebol, cuidar da manutenção da faixada e da cobertura, tanto do Maracanã quanto do Maracanãzinho, entre outras intervenções.



Os consórcios na disputa têm Flamengo e Fluminense, Vasco com Legends e WTorre; e a Arena 360, única que não possui um clube como parceiro, mas cuida da gestão do Mané Garrincha, em Brasília.

Processo de licitação do Maracanã conturbado

Esse é o segundo processo de licitação do Maracanã. No primeiro, que aconteceu em 2013 após a última reforma, o consórcio da Odebrecht assumiu a gestão e assinou com Flamengo e Fluminense para jogarem no estádio. Diante de irregularidades e falta de pagamentos estipulados no contrato, o Governo do Rio anunciou em março de 2019 o cancelamento da concessão.

Desde então, a dupla formada por Flamengo e Fluminense cuida da gestão, através de inúmeras renovações do TPU, o que causou brigas com o Vasco a partir do ano passado. Com a 777 Partners assumindo a SAF, o Cruz-Maltino passou a investir numa futura concessão do estádio.

Ainda assim, o processo correu risco de ser interrompido novamente. Entretanto, em novo julgamento no TCE, ficou definido, por unanimidade, o prosseguimento da licitação, com entrega de propostas para a gestão e exploração do estádio.