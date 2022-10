Governo do Rio tinha a expectativa de resolver a licitação do Maracanã até o fim do ano - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/10/2022 17:44

Em edição extra do Diário Oficial, publicada no fim da tarde desta quarta-feira (26), o Governo do Rio suspendeu oficialmente o edital de licitação do Maracanã. A entrega e a abertura dos envelopes seria nesta quinta, mas a decisão cumpre uma determinação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Marcio Pacheco.



O governo agora terá 15 dias para ajustar o edital de acordo com a análise de técnicos do TCU, que identificaram mais de 200 impropriedades. Entre os problemas apontados está o desequilíbrio entre o critério técnico e o econômico, com muito mais vantagem para o primeiro item, assim como a justificativa para o tempo de concessão. Há também a exigência de realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio, conforme determinado por lei.



Assim como inúmeros benefícios ao governo do Rio, como sete camarotes exclusivos e ingressos gratuitos, outro ponto sem justificativa técnica apontada pelo TCE. O edital de licitação do Maracanã ainda prevê aluguel igual para todos os clubes que quiserem jogar no estádio.

A suspensão atrapalha os planos de entregar a gestão do Maracanã até o fim do ano. Até a conclusão de todo o processo, a administração seguirá com Flamengo e Fluminense, que entrarão na disputa para continuar na gestão do estádio. Eles terão a concorrência do Vasco em parceria com a W. Torre, que administra o Allianz Parque, do Palmeiras. Outro grupo também deve enviar proposta.