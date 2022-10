Luís Castro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/10/2022 17:11

Nesta quarta-feira, horas antes da partida contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo atualizou a situação dos jogadores que estão entregues ao Núcleo de Saúde e Performance. Confira abaixo:

Matheus Nascimento e Gustavo Sauer já aparecem na seção de "recuperados". O primeiro, inclusive, foi relacionado para enfrentar o Massa Bruta. O segundo, contudo, ficou fora dos relacionados.

Saravia e Lucas Fernandes deram mais um passo para retornar aos gramados e avançaram para a fase de transição. Breno, Danilo Barbosa, Eduardo, Kayque e Lucas Mezenga seguem em tratamento.

Os nomes Del Piage e Philipe Sampaio, as duas novas ausências na lista de relacionados do Botafogo, não constam no Núcleo de Saúde e Performance. Isso indica que eles estão fora por opção técnica.

Em tempo: Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.