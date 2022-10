Gatito Fernández - Vitor Silva/ Botafogo

Gatito FernándezVitor Silva/ Botafogo

Publicado 26/10/2022 15:32

Rio - Com contrato com o Botafogo até o fim do ano, Gatito Fernández, de 34 anos, está na mira do São Paulo. O paraguaio admitiu recentemente em entrevista a sondagem do clube paulista e afirmou que ainda não houve um acordo para renovar com o Alvinegro. As declarações animaram o clube do Morumbi, que está se planejando para contratar o jogador. As informações são do "LANCE".

De acordo com o portal, Gatito teria questionado do São Paulo em relação ao número de estrangeiros do clube. No entanto, o Tricolor planeja a naturalização do equatoriano Arboleda para favorecer a chegada do goleiro paraguaio. Caso o Tricolor passe o limite de cinco estrangeiros por jogo estabelecido pelo regulamento da CBF, o goleiro não teria uma posição de titular absoluto garantida.

Atualmente, além de Arboleda, o São Paulo conta com o uruguaio Gabriel Neves, o colombiano Colorado, o venezuelano Ferraresi e os argentinos Bustos, Calleri e Galoppo. Todos vêm sendo constantemente relacionados por Rogério Ceni para as partidas do clube paulista no Brasileirão.

Apesar do interesse do São Paulo, Gatito Fernández já deixou claro que prioriza o Botafogo e também que deseja seguir no clube carioca. O goleiro defende o Alvinegro desde 2017 e conta com o apoio e a admiração dos torcedores alvinegros. Seu contrato se encerra no fim do ano.